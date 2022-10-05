Британские политики уже готовы отнести вновь избранного премьер-министра Лиз Трасс к «ходячим мертвецам» – деятелям, которые обречены на неудачу, сообщает РИА Новости.

Журналисты напоминают, что ранее эту американскую идиому применяли к Терезе Мэй, провалившей Brexit, а также к Борису Джонсону, завалившему экономику Великобритании помощью Украине.

Лиз Трасс вместе со своими министрами сама роет себя яму. Она снизила налоги, чего не хотел делать Джонсон, и получила совсем не тот эффект, который ожидался. Из-за паники на финансовых рынках облигации казначейства Великобритании резко упали в цене, наблюдается снижение курса национальной валюты.

Госдолг Соединенного Королевства приближается к 2,5 триллионам, но при этом Трасс снова намеревается брать займы. Это негативно влияет на ее рейтинг, сейчас более 55 процентов британцев демонстрируют недовольство ее действиями. В политических кругах ходят слухи о возможном смещении премьера с поста уже к ближайшей зиме.