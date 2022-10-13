12 октября Северная Корея совершила очередной пуск баллистической ракеты большой дальности. Руководил испытаниями лидер страны Ким Чен Ын. Так утверждает агентство Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи, – передаёт ТАСС.

По словам северокорейского лидера, КНДР и дальше должна расширять свою сферу стратегических ядерных сил, поскольку это способствует укреплению безопасности и противостоянию любой военной угрозе.

В результате учений была поражена цель, которая находилась в двух тысячах километрах от места запуска.

В последнее время испытания КНДР своего ракетного вооружения усилились. Ракеты запускают в сторону Японского моря. При этом представители японских властей сообщали, что за несколько прошедших лет Северная Корея значительно модернизировала свои ракеты, сделав их обнаружение более трудным.

Отмечается, что ранее Ким Чен Ын руководил и другими пусками ракет, а также различными военными учениями. В числе врагов страны северокорейский лидер называл США и Южную Корею.