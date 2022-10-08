На официальном сайте компании Microsoft вышла рекомендация об ускорении работы операционной системы Windows 11. В официальной рекомендации сообщается, что компания не прекращает изучение отзывов пользователей и старается как можно быстрее реагировать на них. Таким образом, пользователям, которые не удовлетворены быстродействием новой операционной системы, инженеры компании Microsoft порекомендовали отказаться от использования некоторых защитных функций системы. К таким функциям были отнесены проверка памяти на целостность и платформа VMP.

Алгоритм отключения защитной функции следующий – поиск пункта «Изоляция ядра» и его последующая деактивация. Для отключения платформы VMP необходимо через меню «Пуск» найти следующий раздел – «Включение или отключение возможностей Windows». После этого в окошке «Возможности Windows» следует отыскать пункт «Платформа виртуальной машины» и после этого отключить необходимую функцию.

Отключение данных функций может быть полезным для пользователей, которые любят играть в современные игры. На время игры данные функции могут быть отключены, а после завершения игры их можно будет активировать обратно.