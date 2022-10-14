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Конфликт на Украине нужен США, чтобы восстановить свою экономику, а заодно для того, чтобы закрепить за собой доминирующую позицию в мире. Из-за такой политики Соединённых Штатов Европу ждёт “немыслимый ужас”. Об этом пишет испанское издание Rebelión – передаёт РИА “Новости”.

Автор материала утверждает, что в последнее время Европа ведёт себя, как колония, обслуживая интересы США. Европейские страны вынуждены закупать у Вашингтона оружие, сжиженный газ, не менять энергетическую модель на более экологически чистую в рамках борьбы с глобальным потеплением и сократить социальные траты.

Что касается энергетики, то в материале испанского издания приводится версия, что за недавней диверсией на трубопроводе “Северный поток”, по которому шли поставки газа из России в Европу, стоят США. Именно им было выгодна авария на объекте.

В отношении ситуации на Украине, автор материала призывает читателей не верить тому, что США и НАТО действуют из гуманных соображений, а также перестать “проглатывать военную пропаганду”.

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