На Краснолиманском направлении украинские ВС предприняли попытку контрнаступления, но она завершилась ожидаемым провалом. Российские реактивные системы залпового огня вынудили противника уйти на исходные позиции. Больше таких авантюрных попыток он не делал, пишет портал «Русская весна».

Удары из РСЗО «Град» позволили ВС РФ уничтожить две БМП, бронеавтомобиль украинского производства «Козак» и танк. Также ликвидирован личный состав подразделений противника, но численность потерь пока неизвестна.

Авторы публикации отмечают, что реактивные системы залпового огня позволяют взломать любую оборону, а также обеспечивают надежную защиту позиций ВС РФ. Это они подтвердили и в ходе отражения контратаки ВСУ под Красным Лиманом.