Служители церкви являются точно такими же гражданами России, как и все остальные. Поэтому они могут быть мобилизованы и отправлены в зону проведения специальной военной операции, рассказал портал РБК.

Журналисты позвонили на горячую линию, чтобы получить эту информацию. Они также упоминают об одном нюансе.

Если монах никогда не служил в армии, но у него имеется военный билет, он вполне может быть призван в ряды Вооруженных сил.

Ранее издание Daily Storm в интервью с заместителем главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтангом Кипшидзе поинтересовалось возможностью призыва монахов по частичной мобилизации. Он ответил, что священнослужители могут участвовать в боевых действиях только как духовники.