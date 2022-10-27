Киев полностью готов к осуществлению провокации с «грязной» ядерной бомбой, которую решено подорвать в Чернобыльской зоне отчуждения, пишет РИА Новости со ссылкой на знающие все детали операции источники.

Отмечается, что в качестве «капсулы» для радиоактивных отходов будет использован муляж ракеты российского оперативно-тактического комплекса «Искандер». Это позволит Киеву после взрыва «найти обломки» и предъявить их в качестве доказательства использования ВС РФ тактического ядерного оружия.

Завод «Южмаш» изготовил копию «Искандера» из ракеты «Точка-У», которая практически не отличается от оригинала. Также в нее вставили начинку той же «Точки», чтобы обломков и поражающих элементов на месте взрыва было найдено как можно больше.

План достаточно просто – муляж запускается из комплекса «Точка-У» и над Чернобыльской зоной сбивается украинской ПВО. После этого «находятся» части ракеты якобы «Искандер» и выдвигаются обвинения в адрес России.

Чернобыльская зона, по словам экспертов – наиболее вероятное место проведения операции, так как на этой территории радиоактивное заражение не будет представлять особой опасности. Там никто не живет, поэтому гражданское население не пострадает.