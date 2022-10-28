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Военные украинской армии не смогут прорвать оборону, выстроенную в Луганской Народной Республике, или пройти незамеченными сквозь линию фронта. Об этом РИА “Новости” рассказал разведчик группировки “Отважные”, которая дислоцирована на лиманском направлении. В публикации информагентства приводится также видеозапись с бойцом.

Разведчик отметил, что ВСУ не оставляют попыток прорвать линию фронта и начать наступление. Для этого они выискивают слабые места в обороне, но терпят неудачу. Замысел неприятеля становится сразу “ясен и понятен”, заявил российский военнослужащий.

Он отметил, что протяжённость линии обороны довольно большая. Впрочем, это не мешает замечать любые попытки продвижения противника и принимать соответствующие меры для пресечения их действий. По словам разведчика, система обороны в ЛНР выстроена таким образом, что неприятель не сможет оказаться “в каком-то месте внезапно”. Все попытки ВСУ нарастить силы на каком-либо участке фронта подавляются ещё на самых ранних этапах.

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