Киев продолжает отправлять свои батальонно-тактические группы в наступление под Херсоном. Эти подразделения терпят одно поражение за другим, теряют людей и технику, но снова идут в атаку, пишет портал «Свободная пресса».

Эксперты поясняют, что во времена Великой Отечественной подобные «разведывательные боевые действия» использовались для поиска уязвимостей в оборонительных порядках противника. Однако тогда не было современных возможностей вроде беспилотников или других систем.

Сейчас действия украинских войск выглядят чрезвычайно глупо. Они фактически вызывают огонь на себя, отлично понимая, что понесут серьезные потери, причем повторяют это снова и снова. Данную тактику вряд ли разработало командование ВСУ, предполагают эксперты. Не исключено, что кураторы из Североатлантического альянса, которых потери украинских боевиков совершенно не интересует, намеренно бросают в разведку боем все новые подразделения.