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Вместо двух-трёх лет научно-исследовательские работы по экипировке “Легионер” проведут всего за год. Таким образом, этот этап работ завершат уже к концу будущего года. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе России.

Экипировка “Легионер” относится к четвёртому поколению и должна со временем прийти на смену использующимся сейчас комплектам “Ратник”, а также комплектам “Сотник”, которые сейчас только проходят испытания. Планируемый состав и характеристики “Легионера” пока неизвестны. Как и точные сроки его производства – всё будет зависеть от исследовательских работ и испытаний.

Между тем есть информация, из чего будет сделана экипировка “Сотник”. Её будут производить из специального полиэтиленового волокна. Это позволит сократить вес экипировки, но при этом сделать бронежилет более эффективным, чем сейчас.

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