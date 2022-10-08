Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов перед своей смертью не выигрывал суд за права на музыкальные композиции, исполняемые коллективом. Такое заявление сделал бывший друг певца и продюсер Андрей Разин.

Ранее сообщалось, что Шатунов после долгих судебных тяжб все же одержал победу, но сильно порадоваться ей не успел. Однако Разин заявляет, что решения суда не вступили в законную силу.

«Тем более, вынесенное решение не имеет ни малейшего отношения к правам на группу «Ласковый май», имени, товарному знаку и всем произведениям. Потому что Шатунов передал мне эти права пожизненно и в случае смерти еще в 2013 году», – заявил Разин.

Напомним, что Шатунов умер 23 июня текущего года из-за обширного инфаркта.Ему на тот момент было всего 48 лет.