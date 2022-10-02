Киев бросил на Давыдов Брод под Херсоном самую крупную свою колонну бронетехники с начала спецоперации. Однако достичь успеха ему не удалось, российские ВС разгромили танковые подразделения, заставив противника пуститься в бегство.

К населенному пункту направлялось не менее 50 танков, бронетранспортеров и легкобронированных машин. ВСУ пытались использовать кромешную тьму, чтобы тайно подойти к Давыдову Броду, однако разведчики с квадрокоптером своевременно их обнаружили. Сразу же после этого реактивная и ствольная артиллерия открыли ураганный огонь.

Часть боевых машин российским ВС удалось уничтожить, остальную технику боевики просто бросили на поле боя. На видео, которое опубликовал портал SM-News, можно увидеть бронеавтомобили «Козак», оснащенные пулеметами пикапы, бронетранспортеры VAB французского производства.