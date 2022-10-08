ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сайт телеканала РЕН-ТВ опубликовал видеозаписи боевой работы реактивных систем залпового огня «Ураган» в ходе специальной военной операции на Украине. На кадрах видно, как расчеты РСЗО из группировки ВС РФ «Отважные» уничтожают бронетехнику противника и подавляют его позиции.

Бойцы рассказали, что «Ураганы» работают во взаимодействии с беспилотными аппаратами, которые обнаруживают противника и корректируют огонь реактивной артиллерии. Сразу же после залпа РСЗО меняют позицию, чтобы исключить ответный удар со стороны ВСУ.

220-мм снаряды «Ураганов» позволяют накрывать крупные подразделения и скопления войск противника, уничтожать его штабы, опорные пункты и целые укрепрайоны. Также РСЗО подавляют огневые позиции врага, не давая ему возможности поражать российские цели.

Вам может понравиться

СП: От всепроникающих беспилотников-персов у ВСУ нет никакого спасения

Украинский Генштаб после атаки на войсковую часть в Белой Церкви начал осознавать, что защититься от российских беспилотников «Герань-2» не так просто, как он рассказывает в сообщениях для СМИ, передает «Свободная

Рогов предупредил о подготовке украинскими ВС генерального сражения в Запорожской области

Украинская армия вознамерилась дать генеральное сражение на территории Запорожской области. Она собрала на границах региона больше личного состава и техники, чем задействовала с начала специальной военной операции, заявил представитель военно-гражданской

Космическая разведка: Что Россия может сделать с западными спутниками

Минобороны РФ на днях сообщило об очередных экспериментах в рамках антиспутниковой программы. В подробности представители ведомства вдаваться не стали, поэтому о чем именно идет речь, неизвестно. Несмотря на это, в