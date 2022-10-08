Сайт телеканала РЕН-ТВ опубликовал видеозаписи боевой работы реактивных систем залпового огня «Ураган» в ходе специальной военной операции на Украине. На кадрах видно, как расчеты РСЗО из группировки ВС РФ «Отважные» уничтожают бронетехнику противника и подавляют его позиции.

Бойцы рассказали, что «Ураганы» работают во взаимодействии с беспилотными аппаратами, которые обнаруживают противника и корректируют огонь реактивной артиллерии. Сразу же после залпа РСЗО меняют позицию, чтобы исключить ответный удар со стороны ВСУ.

220-мм снаряды «Ураганов» позволяют накрывать крупные подразделения и скопления войск противника, уничтожать его штабы, опорные пункты и целые укрепрайоны. Также РСЗО подавляют огневые позиции врага, не давая ему возможности поражать российские цели.