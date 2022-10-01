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Россия угрожает национальной безопасности Великобритании и может нанести по стране удар из космоса, заявил руководитель Генштаба Королевских ВС Тони Радакин. По его словам, в распоряжении РФ имеется все необходимое, чтобы отрезать Британию от всего мира, передает «Военное обозрение».

Лондонский фантазер заявил, что «удар из космоса» уничтожит систему спутниковой связи и GPS, что приведет к полной изоляции Великобритании. Кроме того, РФ имеет подводные лодки и стратегическое вооружение, средства для ведения информационной войны.

Радакин почему-то забыл упомянуть об атаке коллективного Запада по газопроводам «Северный поток», однако долго распинался на тему того, что у президента РФ Владимира Путина имеются огромные возможности в космосе. В качестве примера глава британского Генштаба напомнил об уничтожении Россией старого спутника на орбите системой противоракетной обороны.

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