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Верховная рада Украины признала Южные Курилы «японской территорией, оккупированной Россией». Таким образом она «высказала поддержку» Токио и приняла его сторону в территориальном споре с РФ.

В постановлении, которое принял украинский парламент, говорится, что Верховная рада выступает в поддержку позиции Японии относительно «северных ее территорий», а также считает их «оккупированными Россией». Кроме того, Рада призвала международное сообщество последовать ее примеру и предпринять меры, чтобы вышеупомянутые Курильские острова для признания такого их статуса.

Напомним, что Япония поставила условие вернуть ей острова Шикотан, Итуруп, Хабомаи и Кунашир, отошедшие России по итогам Второй мировой. В противном случае она не намерена подписывать мирный договор с РФ.

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