На территории России постоянно проживают около трех миллионов украинцев, поэтому штрафы или аресты за прослушивание музыкальных композиций на украинском языке являются неправомерными, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее – это полный бред, чушь. Но мы не должны вести себя таким же образом», – пояснил он на пресс-конференции, в ходе которой подвел итоге визита в Астану.

По словам главы государства, Россия не должна уподобляться тем, кто пытается отменить или запретить чью-либо культуру.

Напомним, что ранее сообщалось о водителе из Москвы Антоне Усове, которому Тверской суд Москвы назначил наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей и 15 суток ареста за прослушивание украинской музыки в авто.