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Россия может применить ядерное оружие в зоне специальной военной операции на территории, которую считает своей. Об этом свидетельствуют заявления командующего группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергея Суровикина – такое мнение высказал публицист Егор Холмогоров. Его цитирует издание “Русская весна”, ссылаясь телеграм-канал Холмогорова.

По словам публициста, генерал Суровикин “передал сигнал” Киеву и его западным союзникам, что Россия будет отстаивать свои интересы любым способом в Херсонщине, а вариант, который предполагает победу Украины, не рассматривается вообще.

“Ядерная война присутствует. Зона отчуждения — присутствует. Переговоры присутствуют. А вот победы Украины в колоде попросту нет”, – написал Холмогоров.

Ранее Сергей Суровикин сделал несколько заявлений. В том числе генерал сказал, что Россия стремится, чтобы Украина стала дружественным государством, независимым от Запада и Североатлантического военного альянса. Также Суровикин не исключил, что “по Херсону могут быть приняты непростые решения”.

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