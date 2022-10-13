Европа может получить достаточный объем газа этой зимой, если президент РФ Владимир Путин реализует идею превращения Турции в газовый хаб. Перенос транзита голубого топлива из Балтийского в Черное море позволит континенту полностью удовлетворить свои потребности, рассказал изданию Milliyet профессор Шенай Ялныч.

Он пояснил, что через Турцию газ смогут получать все европейские государства, поэтому как минимум в ближайшую зиму энергетические проблемы для них будут решены.

Впрочем, многие эксперты считают, что Европе следовало бы изменить подход к энергетике, так как хотя приближающаяся зима и обещает быть тяжелой, но все последующие станут гораздо хуже. Причина этого кроется в неграмотной климатической политики, от которой Европа упорно не хочет отказываться.