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Подготовка к новой мировой войне уже началась. Глобальный военный конфликт может разгореться в случае вступления Украины в НАТО. Так считает бывший представитель государственного департамента США, профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро – передаёт РИА “Новости”.

По словам эксперта, Североатлантический блок может в ускоренном порядке принять в свои ряды Украину, оправдывая свои действия “чрезвычайными обстоятельствами”. После этого НАТО станет участником российско-украинского конфликта, что ставит под угрозу мир и стабильность на всей планете. Петро также указал, что сейчас на Западе ведётся “подготовительная интеллектуальная работа” к тому, что мировая война – это нормальное явление.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление страны в НАТО. Между тем в Североатлантическом военном блоке заявили, что вступление Украины сейчас маловероятно – на территории страны идут боевые действия. А кроме того, за приём нового члена должны проголосовать все 30 стран-участниц блока.

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