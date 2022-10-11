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Гидроакустические буксируемые антенны и модернизированная энергетическая установка. Такие основные изменения внесли в проект неатомной подводной лодки “Варшавянка” в ЦКБ “Рубин”. Теперь субмарины будут производиться с соответствующим оборудованием. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на одного из руководителей “Рубина” Андрея Баранова.

Он пояснил, что новые антенны позволяют субмарине прослушивать пространство за лодкой. Впереди антенны уже есть, и таким образом достигается акустическая слышимость вокруг всей лодки. Помимо этого на “Рубине” модернизировали энергоустановку лодки и внесли множество других проработок.

По словам Баранова, потребность и спрос на неатомные подводные лодки сохраняется не только в России со стороны ВМФ страны, но и за рубежом. Среди отличительных особенностей таких субмарин их относительно недорогое производство при высоких характеристиках.

В настоящее время лодки проекта “Варшавянка” производятся для поставок на Тихоокеанский флот. В ближайшие пару лет их численность там планируют довести до шести. Столько же “варшавянок” уже находится на вооружении Черноморского флота.

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