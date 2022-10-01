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Портал Avia.pro рассказал о неудавшейся попытке ВСУ захватить территорию Международного аэропорта Донецка. Киев намеревался воспользоваться тем, что ВС РФ и Народная милиция отвлеклись на празднование вхождения ДНР в состав России, но военнослужащие были начеку и предотвратили удар противника.

Попытка нападения на аэропорт, которую предприняла относительно небольшая диверсионно-разведывательная группа, была пресечена у населенного пункта Опытное. ДРГ обнаружил беспилотный аппарат, который и сбросил на врага порцию взрывчатых веществ. После этого диверсантов накрыли огнем из артиллерии, что позволило полностью ликвидировать отряд.

На сайте появилось видео, сделанное с квадрокоптера. На нем боевики ВСУ очень тихо передвигаются в темноте, однако дрон, снабженный тепловизором, все же обнаруживает ДРГ и моментально наносит по ней удар.

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