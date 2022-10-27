Коллективный Запад всячески поддерживал террористические организации на Северном Кавказе, заявил в своей речи на пленарной сессии клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. Он отметил, что США и НАТО делали это совершенно открыто и фактически взрастили террористов на территории РФ.

России пусть и с трудом, но все же удалось разгромить эти группировки боевиков. Несмотря на роль Запада в их появлении Москва все же продолжала сотрудничать с ним. Но любые ее начинания наталкивались на стену.

«Мы пытались не оборачиваться назад, строить отношения даже с теми, кто фактически работал против нас, развивать отношения со всеми, кто этого хочет — и с ведущими странами Запада, и с НАТО. Посыл был: “Давайте жить дружно, вести диалог”. В ответ мы получили “нет”, постоянно растущее давление и создание очагов напряженности у наших границ», – заявил глава государства.

Он также отметил, что террористам на Северном Кавказе Запад беспрерывно выделял деньги, оказывал информационную и политическую поддержку.