Выступая на неформальной встрече лидеров стран СНГ президент РФ Владимир Путин назвал трагедией события, которые сейчас происходят на Украине. Он также заявил, что и между другими странами Содружества сейчас наблюдаются конфликтные ситуации.

По словам Путина, руководители государств-участников СНГ должны сосредоточиться на поиске решений, которые помогут разрешить все эти конфликты.

Он призвал коллег действовать максимально слаженно и эффективно, чтобы дать достойный отпор недоброжелателям и отстоять интересы Содружества на международной арене.

Напомним, что по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, помимо саммита глав государств СНГ, в котором принимает участие Владимир Путин, он намерен также провести несколько телефонных переговоров с лидерами других стран.