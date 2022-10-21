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На экономическом форуме в Крынице президент Польши Анджей Дуда выразил досаду, что правительству требуется выделять гораздо больше денег на военные цели, чем на образование и здравоохранение.

«Но реальность такова, что это необходимо для того, чтобы нам не нужно было говорить по-русски», – цитирует польского лидера РИА Новости.

Дуда также заявил, что «лучшие времена» Польши завершились в 2022 году и потребовал увеличить расходы на оборонительный сектор.

Также в своей речи польский президент упомянул «общую историю» своей страны и Украины. Он заявил, что все государства, которые оказывают военную и финансовую поддержку Киеву «выступают в защиту справедливости».

Напомним, что на Украине ранее был принят закон, наделяющий поляками теми же правами, что и местных жителей.

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