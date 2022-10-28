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Германия должна оставить в прошлом былые отношения с Россией, а также те надежды, которые Берлин ранее связывал с Москвой, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

В таком духе он высказался после тайного визита в Киев и встречи с президентом Украины Зеленским, организованной несколько дней назад. Глава государства пояснил, что рядовые немцы тесно связаны отношениями с Россией, с удовольствием читают русскую литературу и слушают классическую музыку. Однако все это старые надежды, которым уже нет места в современности.

Штайнмайер заявил, что Германия столкнулась с жесточайшим экономическим кризисом, а также отметил, что идея первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева создать единую Европу, объединив Восточную и Западную Германию, к сожалению провалилась.

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