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Не у всех украинских военных, которые наступают в направлении Сватово в Луганской Народной Республике, есть внятная мотивация идти в атаку. Многих из них вперёд гонят иностранные инструкторы-наёмники. Такое мнение высказал полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв в интервью “Первому каналу” – передаёт РИА “Новости”.

По словам Киселёва, о действиях иностранцев в рядах ВСУ неоднократно рассказывали сами пленные военнослужащие украинской армии. При этом среди наёмников есть и штатные офицеры из США и Европы, уточнил Киселёв. Им “наплевать” сколько украинцев погибнет при “освобождении” населенных пунктов, рассказал представитель ЛНР. Он также добавил, что наступающим поставлена цель нанести максимальный урон социальным объектам и системам жизнеобеспечения населённых пунктов, которые ранее заняли российские войска.

Киселёв также рассказал, что в украинских подразделениях, которые ведут наступление в ЛНР есть и местные жители из Лисичанска, Луганска, Сватово. По словам офицера, их мотивация в том, что они хотят прийти и отомстить соседям за то, что те остались жить на территории, которая теперь входит в состав России.

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