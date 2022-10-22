В Сети опубликована еще одна видеозапись инцидента, произошедшего на съезде Коммунистической партии Китая. Оно проясняет ситуацию с бывшим генсеком Ху Цзиньтао, пишет «Московский комсомолец».

Авторы публикации напоминают, что на после просмотра первого видео у многих сложилось впечатление, что Цзиньтао силой вывели из зала, причем он оказывал сопротивление. Но вот вторая запись явственно показывает, что ничего подобного не происходило.

Выяснилось, что бывший глава Компартии Китая почувствовал себе нехорошо на церемонии закрытия съезда. Именно поэтому у него не получилось без посторонней помощи дойти до президиума, где Цзиньтао должен был сидеть рядом с нынешним генсеком Си Цзиньпином.

Появление бывшего главы партии вызвало в зале бурю аплодисментов, после чего действующий руководитель КНР предложил своему предшественнику сесть.