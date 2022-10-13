Над Полтавской областью крушение потерпели сразу два украинских боевых самолета, которые рухнули на землю. Портал Avia.Pro опубликовал видеозаписи с места падения воздушных машин.

На кадрах видно, что оба самолета превратились в груды металлолома. На обломках видны отверстия и рваные детали. Это может указывать на поражение воздушных машин ракетами ВС РФ. Они получили серьезные повреждения, из-за которых и упали.

Руководитель Полтавской военной администрации Лунин заявил, что подробности катастрофы пока неизвестны либо не раскрываются. Он лишь уточнил, что падение воздушных машин произошло в Шишацком районе региона. Жертв и разрушений после крушения самолетов нет, о судьбе пилотов пока никто и ничего не знает.