Президент Джо Байден снова попал в курьёзную ситуацию, которая вызвала негодование у американцев. На этот раз глава государства перепутал количество штатов, которые входят в состав США. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на издание Daily Mail.

Выступая в Пенсильвании, Байден похвастался успехами в области здравоохранения и заявил, что демократы во время выборов в Конгресс 2018 году “побывали в 54 штатах”. В то время как в США на четыре штата меньше. Американские читатели издания искренне недоумевают, как президент может позабыть число штатов в стране, которой управляет. Комментаторы назвали Байдена “дряхлым стариком”, который “потерял рассудок”.

В этом году Джо Байдену исполнится 80 лет. Он является самым возрастным лидером США за всю историю страны. Несмотря на преклонный возраст, Байден заявлял, что готов участвовать в следующих президентских выборах. Они состоятся в 2024 году.