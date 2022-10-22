Запад совершенно не устраивают ракетные атаки ВС РФ на критическую инфраструктуру Украины, из-за чего он близок к истеричному припадку, заявил за заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя.

Он отметил, что действия РФ не вписываются в планы Запада, поэтому США и другие страны закатили на заседании СБ настоящую истерику.

Также Небензя обратил внимание на украинскую ПВО, которая в попытках сбить крылатые ракеты или дроны-камикадзе лишь изменяла курс их полета. Именно из-за этого боезаряды попадали по гражданским объектам. Того же эффекта добиваются и бойцы ВСУ, которые пытаются сбивать барражирующие боеприпасы огнем из автоматов.