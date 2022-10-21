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То, что сейчас происходит на Украине, – огромная трагедия, как для неё самой, так и для России. Однако мирному урегулированию конфликта между братскими странами мешают США. Такое мнение высказал в своём твиттер-аккаунте постоянный представитель России в женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов – сообщает РИА “Новости”.

По словам Гатилова, американские власти убедили Киев, что тот сможет одолеть российскую армию на поле боя. Однако это не ведёт ни к чему, кроме как к увеличению бессмысленных жертв, сказал постпред. Ситуация может измениться только в том случае, если Вашингтон “прикажет” киевскому режиму вступить в переговоры в Москвой, подчеркнул Гатилов.

Последний раз российско-украинские мирные переговоры проходили в апреле. Недавно президент Владимир Путин заявлял, что киевские власти продолжают отвергать предложения о мирном урегулировании конфликта. В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Россией, пока главой государства является Владимир Путин.

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