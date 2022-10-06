ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС предпринимают все возможные меры, чтобы найти «противоядие» против барражирующих боеприпасов «Герань-2» (Shahed-136), которые Россия активно использует для ударов по военной инфраструктуре. Эти дроны стали чрезвычайно опасными для Киева, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

Он напомнил, что на днях Россия применила тактику роя дронов для атаки на штаб Иностранного легиона, который дислоцировался в Белой Церкви под Киевом. При этом ПВО даже не отреагировала на этот удар. Несколько беспилотников разрушили здание, есть жертвы и раненые.

Пристайко также отметил, что поиски противоядия пока не дают результата, так как дроны невидимы для систем ПВО. Они летят очень низко, могут преодолевать большие расстояния, что дает возможность быть по штабам, складам с боеприпасами и топливом, критической инфраструктуре. Единственное, что их выдает – это громкий звук мотора при заходе на цель.

Вам может понравиться

Северная Корея запустила ещё две баллистические ракеты

Ракетные испытания КНДР стали проходить всё чаще. Береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея 6 октября запустила ещё две ракеты. Они были выпущены с 15-минутным интервалом в сторону Японского моря

Замглавы администрации Херсонской области рассказал, как попал под обстрел

ВСУ несколько дней назад предприняли попытки контрнаступления на севере Херсонской области, но к настоящему времени они остановлены, а военнослужащие Украины несут тяжёлые потери. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской

Рогов: ВСУ собрали у границ Запорожской области больше личного состава и оружия, чем за всю СВО

ВСУ продолжают подготовку наступления на подконтрольные России территории Запорожской области. Представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов заявил, что Киев стянул к границам региона огромные силы. По словам Рогова, ВСУ еще ни