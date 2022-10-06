Украинские ВС предпринимают все возможные меры, чтобы найти «противоядие» против барражирующих боеприпасов «Герань-2» (Shahed-136), которые Россия активно использует для ударов по военной инфраструктуре. Эти дроны стали чрезвычайно опасными для Киева, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

Он напомнил, что на днях Россия применила тактику роя дронов для атаки на штаб Иностранного легиона, который дислоцировался в Белой Церкви под Киевом. При этом ПВО даже не отреагировала на этот удар. Несколько беспилотников разрушили здание, есть жертвы и раненые.

Пристайко также отметил, что поиски противоядия пока не дают результата, так как дроны невидимы для систем ПВО. Они летят очень низко, могут преодолевать большие расстояния, что дает возможность быть по штабам, складам с боеприпасами и топливом, критической инфраструктуре. Единственное, что их выдает – это громкий звук мотора при заходе на цель.