Соединённые Штаты Америки и страны НАТО испытывают “нездоровое чувство страха” перед фактом, что Россия обладает ядерным оружием. Соответствующее мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов “Первому каналу”.

Антонов добавил, что концепция “ядерного устрашения” продолжает работать. Она заключается в том, что и у западных стран, и у России есть ядерное оружие, благодаря чему сохраняется баланс сил. При этом все стороны осознают, что в ядерном конфликте не будет победившей стороны, и представить себе начало ядерной войны в этой связи просто невозможно.

Российский дипломат также отметил, что утверждается в мысли о том, что США всё сильнее втягиваются в военные действия на Украине. Антонов пояснил, что пока американских войск нет на территории этой страны. Тем не менее, судя по различным видеозаписям, можно сделать вывод, что в окружении президента Владимира Зеленского есть немало людей, свободно владеющих английским языком. Причём с явным американским и британским акцентами, добавил посол.