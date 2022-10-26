О возможности применить ядерное оружие на Украине не заявлял ни один человек из российского руководства. Это говорит о том, что Москва не намерена прибегать к таким действиям. Об этом изданию Newsweek рассказал посол России в США Анатолий Антонов – сообщает РИА “Новости”.

Антонов добавил, что власти России уже неоднократно заявляли, что применять оружие массового уничтожения на Украине не планируется. Тем не менее к таким заявлениям на Западе относятся со скепсисом. Кроме того, рассказал посол, западные страны никак не реагируют на заявления Москвы, что Киев готовится применить на своей территории “грязную бомбу”.

Заявления западных политиков о том, что Москва готовится ударить по Украине ядерным оружием стали появляться с сентября. Тогда же в странах Запада было заявлено, что в случае использования ядерного оружия Россию ждут ответные меры и “катастрофические последствия”.