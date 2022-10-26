В случае, если военные США начнут участвовать в боевых действиях на территории Украины, это приведёт к “катастрофическим последствиям”. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов – сообщают “Известия”.

В распространённом комментарии посла говорится, что США всё больше втягиваются в конфликт на Украине, сделав её “полем битвы с Россией, и как далеко американские военные готовы зайти, пока сложно предугадать. Антонов выразил надежду, что Белый дом всё же остановится у “опасной черты”.

Дипломат напомнил, что некоторые высокопоставленные американские военные, в основном те, кто находится на территории Европы со своими подразделениями, уже говорили, что готовы войти на территорию Украины в том случае, если конфликт обострится. По словам Антонова, в США по официальным каналам уже направлены заявления о недопустимости подобных высказываний со стороны армейских командиров.

Ранее Антонов рассказывал, что в США недостаточно уделяют внимания информации о том, что Киев закончил создание “грязной бомбы”, способной “заразить” радиацией значительную территорию, и уже готов её применить.