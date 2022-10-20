В Австрии местная газета отказала российским дипломатам в печати материала по поводу применения наземных мин на Украине. До этого издание опубликовало интервью с немецким специалистом на эту же тему. После инцидента посол России в Австрии Дмитрий Любинский у себя на странице в одной из социальных сетей написал, что Запада “перешёл все мыслимые “красные линии” и вступает на минное поле”. Об этом сообщает “Лента.ру”.

Люблинский указал, что в отношении России в Европе идёт настоящая информационная война, на которой “все средства хороши”. При этом посол указал, что в плане “минного загрязнения” Украины Запад руководствуется двойными стандартами. С одной стороны европейцы требуют соблюдения международного гуманитарного права, которое ограничивает распространение наземных мин. С другой – сами же поставляют такое вооружение на Украину.

Посол рассказал также, что ВСУ уже давно применяют мины “Лепесток”, которые в том числе разбрасывают и над жилыми кварталами освобождённых Россией территорий. Использование таких мин запрещает Оттавская конвенция, но Запад, который ратует за её исполнение, не обращает на эти факты никакого внимания.