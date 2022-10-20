ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Австрии местная газета отказала российским дипломатам в печати материала по поводу применения наземных мин на Украине. До этого издание опубликовало интервью с немецким специалистом на эту же тему. После инцидента посол России в Австрии Дмитрий Любинский у себя на странице в одной из социальных сетей написал, что Запада “перешёл все мыслимые “красные линии” и вступает на минное поле”. Об этом сообщает “Лента.ру”.

Люблинский указал, что в отношении России в Европе идёт настоящая информационная война, на которой “все средства хороши”. При этом посол указал, что в плане “минного загрязнения” Украины Запад руководствуется двойными стандартами. С одной стороны европейцы требуют соблюдения международного гуманитарного права, которое ограничивает распространение наземных мин. С другой – сами же поставляют такое вооружение на Украину.

Посол рассказал также, что ВСУ уже давно применяют мины “Лепесток”, которые в том числе разбрасывают и над жилыми кварталами освобождённых Россией территорий. Использование таких мин запрещает Оттавская конвенция, но Запад, который ратует за её исполнение, не обращает на эти факты никакого внимания.

Вам может понравиться

Ранним утром 17 октября в Киеве прозвучали взрывы в районе железнодорожного вокзала

17 октября Киев вновь содрогнулся от мощных взрывов. ВС РФ задействовали для ударов по инфраструктуре дроны-камикадзе Shahed-136, которые вновь как нож в масло вошли в зону действия украинской ПВО, пишет

Израильский министр Нахман Шай выступил за предоставление Украине военной помощи

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что Тель-Авив просто обязан предоставить Киеву военную помощь. В настоящий момент страна отправляет на Украину только гуманитарные грузы, не желая поставлять оружие.

ВСУ попытались сбить дрон-камикадзе “Герань-2” над жилыми кварталами Киева из ПЗРК

Украинские боевики полностью теряют контроль над собой, когда видят дроны-камикадзе «Герань-2». В Сети появилось видео, на котором представители территориальной обороны устроили настоящую охоту на беспилотник, подвергая опасности жизни гражданского населения.