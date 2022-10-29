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Российские ВС наносят артиллерийские и авиаудары по позициям ВС на Угледарском направлении. Атаки начались сразу после получения разведывательных данных о переброске сюда подразделений иностранных наемников и боевиков украинской армии, вернувшихся после обучения на полигонах Великобритании.

ВС РФ задействовали для уничтожения противника штурмовики Су-25, вертолеты Ка-52 «Аллигатор», а также бомбардировщики Су-34. Авиация перемолола позиции наемников, нанося удары по крупным скоплениям живой силы.

Кроме того, ВС РФ уничтожили расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов ВСУ, которые пытались сбивать самолеты и вертолеты. Российские военные выявили позиции зенитчиков и задействовали для ударов по ним тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Когда все риски для авиации были полностью устранены, она снова совершила боевой вылет и уничтожила гаубицы ВСУ, реактивные системы залпового огня и другое вооружение, используемое националистами для обстрелов мирных городов ДНР. В результате было ликвидировано более 10 единиц техники противника.

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