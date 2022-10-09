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После признания Службы безопасности Украины в организации диверсии на Крымском мосту президент Зеленский скрылся в своем киевском бункере и даже нос боится высунуть оттуда. Он опасается ответных действия России, пишет портал «Военное обозрение».

Эксперты отмечают, что помимо пропагандистского эффекта Киеву не удалось больше ничего добиться этой атакой. Уже в 16:00 в субботу автомобильное движение было возобновлено в реверсивном режиме по уцелевшей автомобильной полосе. Еще через два часа из Крыма отправился поезд Севастополь – Санкт-Петербург, что очень расстроило украинскую сторону.

Зеленский же всю минувшую ночь прятался в своем бункере, внимательно прислушиваясь, не летят ли в Киев барражирующие боеприпасы «Герань-2». Впрочем, в субботу эти дроны избрали другую цель и уничтожили казарму 55-й артиллерийской бригады в Запорожье.

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