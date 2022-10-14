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Глава Минобороны Португалии Элена Каррейрас анонсировала отправку на Украину шести пожарных вертолетов по просьбе Киева. При этом она отметила, что речь идет о винтокрылых машинах «Камов» российского производства.

«Совместно с министерством внутренней администрации мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов «Камов»», – цитирует Каррейрас пресс-служба главного военного ведомства.

Минобороны Португалии также пояснило выбор в пользу именно этих вертолетов. После введения Евросоюзом санкций против РФ страна не имеет права использовать винтокрылые машины российского производства. Поэтому они будет отправлены на Украину, чтобы обеспечить возможность оперативно ликвидировать возгорания.

Ранее сообщалось, что Прибалтика и Польша тратят на военную помощь Украине больше своего ВВП, чем Соединенные Штаты.

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