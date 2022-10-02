Вымученный успех в Красном Лимане настолько вдохновил командование ВСУ, что они попытались активизировать контрнаступление на Херсонском направлении. Но российская разведка сработала четко и не оставила нацистам никаких шансов.

Боевики предприняли несколько своеобразную «разведку боем», задействовав несколько десятков единиц бронетехники. План был прост – попытаться рассечь оборону ВС РФ и в случае успеха начать полномасштабное наступление.

Однако уже первая колонна техники, которая выдвинулась из Нововоронцовки, была обнаружена разведчиками с квадрокоптера. Сразу же в дело вступила ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня «Град». Боевики попытались спрятать боевые машины в лесополосе, но было поздно, пришлось спасаться бегством.

8 танков были уничтожены артиллерийским огнем. Кроме того, многие боевые машины украинским военным пришлось бросить, так как убегать с ними оказалось несподручно. Военные корреспонденты отмечают, что Киев намерен продолжать подобные авантюрные вылазки, однако российские резервы, которые образуют где второй, а где уже и третий эшелон обороны, полностью лишают противника шансов на успех.