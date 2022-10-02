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1 октября начались поставки газа из Норвегии в Польшу по газопроводу Baltic Pipe. Эта магистраль должна заменить российские трубопроводы, однако президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов считает ее провальным проектом.

Он пояснил, что 10 миллиардов кубометров газа в год Baltic Pipe перекачивать сможет вполне, но этим он покроет лишь потребности Польши. Собственно, именно для этого он и строился. Но вот снабдить голубым топливом весь Евросоюз, как сейчас заявляют некоторые политики, Норвегия просто не в состоянии.

Эта страна сейчас поставляет в Польшу столько газа, сколько может. И ожидать наращивания объема в ближайшие годы вряд ли стоит. Месторождений на ее территории достаточно, но вводить их в эксплуатацию Норвегия будет долгие годы, так как в последнее время она предпринимала все возможные меры, чтобы не увеличивать, а уменьшать добычу газа. Ожидать выхода месторождений на полную мощность теперь стоит разве что лет через 10. Но опять же, потребности всего ЕС удовлетворить черед польский газопровод не получится.

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