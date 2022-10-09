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Россия неоднократно заявляла, что Крымский мост надежно защищен системами ПВО, разнообразными датчиками и другими современными средствами. Однако взрыв, прогремевший 8 октября, показал, что предпринятых мер недостаточно, заявил Томаш Ендрухов на польском телеканале TVP.

Он напомнил, что взрыв обрушил два пролета моста и повредил железнодорожную его часть, однако все это быстро восстанавливается. Однако даже при полном отсутствии серьезных повреждений диверсия все же нанесла мощный психологический удар по жителям России.

«Даже если это не огромный ущерб, который надолго вывел бы мост из строя, это, несомненно, огромный психологический удар», – заявил корреспондент.

Напомним, что в субботу на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Случилось это в момент прохождения по железнодорожной части состава с цистернами, которые вспыхнули и горели довольно длительное время. На автомобильной части обрушилось два пролета.

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