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Вслед за Украиной о желании иметь при себе ядерные ракеты заявила Польша. Президент страны Анджей Дуда рассказал, что соответствующие переговоры с США уже ведутся. Об этом сообщает портал NVL со ссылкой на издание “Русская весна”.

По словам главы Польши, речь не идёт о разработке собственного вооружения – таких возможностей у страны нет. Рассматривается вариант участия в программе США по совместном использовании ядерного арсенала Соединённых Штатов. Такая программа даёт странам НАТО возможность участвовать в политике по ядерному сдерживанию.

Как на желание Польши совместно использовать ядерное оружие смотрят в США, в сообщении не уточняется.

Среди стран Запада, которые входят в Североатлантический военный блок, ядерным оружием обладают Великобритания, Франция и США. Причём только последняя имеет право делиться своим вооружением с участниками соответствующей программы.

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