В октябре стартовали поставки газа из Норвегии в Польшу по газопроводу Baltic Pipe. Несмотря на то, что его объемы сейчас довольно малы, Варшава рассчитывает в будущем на их увеличение. Тогда она сможет не только перекрывать собственные потребности, но еще и продавать излишки, передает издание “Известия”.

На то же самое рассчитывает и Дания, транзитом через которую газ поступает в Польшу. Однако амбиции Варшавы гораздо серьезнее.

Она рассчитывает заменить собой Германию, которая много лет не только оставалась лидером в экономической сфере ЕС, но и была газовым хабом для остальной Европы. Берлин получал голубое топливо из России и перепродавал другим странам континента.

Ранее Норвегия заявляла, что не сможет обеспечить газом весь Евросоюз, так как подавляющее большинство месторождений в настоящий момент не разрабатываются. Поэтому вопрос превращения Польши в газовый хаб пока остается открытым.