Руководство РФ не просто так заявило, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч человек. Для определения именно такой численности учитывалась нехватка конкретных военно-учетных специальностей. Поэтому никто не собирается набирать больше людей, чем было заявлено ранее, сообщил полковник запаса Юрий Чмутин, который состоит в президиуме организации «Офицеры России».

В беседе с корреспондентами сайта Ura.ru он отметил, что мобилизовано будет гораздо меньше россиян, так как многие востребованные специальности уже заняты добровольцами. Минобороны РФ нет никакого смысла добирать людей в армию, тратить время на их обучение, если многие снайперы, военные медики, артиллеристы, мотострелки сами изъявили желание принять участие в боевых действиях.

Также Чмутин заметил, что Россия проводит мобилизацию совсем не так, как Украина. Киев готовит мобилизованный резерв всего несколько дней, после чего тут же отправляет фактически на убой. Российские же военнослужащие сперва проходят качественную подготовку, сдают все необходимые зачеты и только потом зачисляются в состав отправляемых на Украину подразделений.