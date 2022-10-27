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Киев совершает серьезную ошибку, растрачивая зенитные ракеты на российские беспилотные аппараты «Герань-2», уверен военный эксперт, полковник запаса Михаил Тимошенко.

Он пояснил, что большая часть компонентов дронов-камикадзе выполнена из полимерных материалов, что позволяет сделать их практически невидимыми для систем ПВО. Когда беспилотники обнаруживают, сбить их уже практически нереально.

Но это только одна причина. Вторая кроется в том, что дроны обходятся во много раз дешевле зенитных ракет. ВСУ же растрачивают дорогостоящие боезаряды, которые к тому же еще и подходят к концу, на уничтожение дешевых БПЛА. Причем сбивать их получается далеко не всегда.

Кроме того, в распоряжении ВС РФ имеется большое количество дронов, производство которых продолжается и сейчас. Поэтому они в любой момент могут запустить по целям на Украине гораздо больше БПЛА, чем ПВО противника способна обнаружить. В этом случае противовоздушная оборона ничего не сможет с ними сделать.

Напомним, что ранее сообщалось о просьбах Киева к Западу увеличить объемы поставляемых на Украину средств ПВО.

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