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Британские либо американские военные полностью контролировали террористическую атаку на Севастопольскую бухту в ночь на 29 октября, уверен полковник ВС РФ Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что в атаке участвовали летательные и надводные беспилотники. При этом первые лишь отвлекали внимание российских войск. Главной целью Киева были корабли Черноморского флота, однако маневр был разгадан, а все дроны успешно уничтожены.

Также эксперт рассказал, какими могут быть последствиях этой атаки для ВСУ.

«Поскольку мы не находимся в состоянии войны, мы должны будем это расследовать как теракт, оформить все по закону, сделать предупреждение западным странам по дипломатической линии», – цитирует эксперта портал “ПолитРоссия”.

По словам Матвийчука, Россия с военной точки зрения может лишь уничтожать беспилотные аппараты украинской армии либо сажать их при малейшем нарушении границ. Однако не исключено, что ответ будет гораздо жестче.

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