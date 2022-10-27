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Телеканал «360» рассказал о ядерных учениях России, которые проводились под руководством президента страны Владимира Путина. Политолог Дмитрий Журавлев, возглавляющий Институт региональных проблем, отметил, что эти маневры стали хорошей демонстрацией силы.

В ходе учений были запущены межконтинентальные баллистические ракеты «Синева» (из Баренцева моря) и «Ярс» (с космодрома Плесецк). Обе они попали точно в намеченные цели на Камчатке, на полигоне Кура.

Также были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-95. Они произвели запуск ракет воздушного базирования, также поразивших учебные цели.

Журавлев отметил, что учения ядерных сил проводят и Россия, и Соединенные Штаты. Поэтому плановые маневры вряд ли можно считать умышленной демонстрацией силы. Реакция Запада на них пока неизвестна. Не исключено, что до него наконец дойдет необходимость садиться за стол переговоров. Но возможен и другой результат – после некоторого испуга, испытанного в ходе российских учений, НАТО с еще большим остервенением броситься на борьбу с РФ чужими руками.

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