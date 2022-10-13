Германия одним махом потеряла и газопроводы, и промышленный потенциал. А все потому, что начала пресмыкаться перед Украиной и ее хозяевами из Соединенных Штатов, заявил политолог Владимир Ераносян.

Он напомнил, что все началось после ухода с поста экс-канцлера Ангелы Меркель. Она отстаивала интересы Германии, не давая заблокировать строительство «Северного потока-2», а также не пускала США в те сферы, которыми управляло правительство ФРГ.

После ее отставки пост канцлера занял бесхребетный Олаф Шольц, который тут же начал преклоняться перед Вашингтоном и выполнять все его пожелания. Из-за этого жителей Германии постоянно тренируют воспринимать окружающую реальность совершенно неестественным образом.

Ераносян считает, что в конечном итоге жители Германии могут повторить судьбу великого немецкого философа Фридриха Ницше, который в последние годы своей жизни стал сумасшедшим.