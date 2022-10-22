Последние пару недель западные СМИ все чаще пишут о необходимости мирных переговоров с России. некоторые издания пошли дальше и уточнили, что сейчас рассматривается инициатива турецкого лидера Тайипа Эрдогана о проведении встречи официальных представителей Украины и РФ, а также Германии, Соединенных Штатов и Франции. Голоса о необходимости дипломатического урегулирования конфликта звучат и из Швейцарии и Австрии.

Политолог Андрей Суздальцев рассказал сайту «Украина.ру», что весь ажиотаж вокруг переговоров создан искусственно и является провокацией. Его основная причина – это успешные действия российских войск на фронте, их переход в наступление на некоторых участках линии соприкосновения.

Соединенные Штаты и их союзники фактически создали из ВСУ новую армию, вооружив ее своим оружием и бросив на борьбу против РФ. Поэтому каждый успех России и уж тем более переход инициативы в ее руки – это настоящая катастрофа для НАТО. Наступление российских войск еще не означает победу, однако оно демонстрирует, что все усилия Запада напрасны. Он не в состоянии справиться с РФ, которая остается в его глазах непобедимой.

Заявления о возможных переговорах – это попытка сбить темп, отвлечь внимание Москвы. Те же цели преследуют многочисленные атаки ВСУ на Херсонском направлении, которые упрямо продолжаются, несмотря на крупные потери. США руками украинской армии пытаются взять регион, чтобы потом опять предлагать России переговоры, но уже на более выгодных для себя условиях. Однако подобные провокации больше не пройдут.